 مصدر بالصحة: ارتفاع عدد وفيات الحادث الجديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية لـ10 حالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر بالصحة: ارتفاع عدد وفيات الحادث الجديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية لـ10 حالات

منى زيدان
نشر في: السبت 5 يوليه 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 8:18 م

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، الذي وقع ظهر اليوم السبت، إلى 10 وفيات، حيث توفت الحالة العاشرة بعد وصولها إلى مستشفى الباجور التخصصي.

ووفقًا للبيانات الأولية، كان الحادث أسفر وقت وقوعه عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11.

وأكد المصدر، لـ"الشروق"، أن الحالات التي مازالت محتجزة في الأقسام الداخلية بمستشفى الباجور التخصصي 9 مصابين، تتراوح إصاباتهم بين كسور وسحجات وجروح قطعية وكدمات، وهناك حالتين بقسم الرعاية المركزة.

كانت هيئة الإسعاف قد دفعت فور وقوع الحادث، بـ18 سيارة إسعاف عالية التجهيز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

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