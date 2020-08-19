المسماري: تركيا وقطر تخططان للهجوم على سرت

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر إلى العاصمة طرابلس مؤخرًا، يعد دليلًا على التخطيط للهجوم على مدينة سرت.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك دوافع تحمل الشكوك وراء السعي لتحويل منطقة سرت إلى منطقة معزولة وأن دخول قطر على الأرض في طرابلس جاء بقرار دول أخرى، وفقاً لبوابة إفريقيا الإخبارية.

وأعلن أن الجيش نشر دفاعات ساحلية في مواقع مهمة وحاكمة؛ لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية، مؤكدًا أن المناطق المحيطة بسرت والجفرة لم تشهد أي أعمال عسكرية خلال السبعة أيام الماضية.

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من ربط كافة الحقول الرادارية للقوات بكامل أنحاء البلاد، محذرًا من أن الموانئ الليبية في طرابلس والخمس ومصراتة تحولت إلى مواقع تركية.

وذكر المسماري أن "العدو" يحشد في منطقتي بوقرين وزمزم، فيما أكد أن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد للجيش الليبي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر أمرًا بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته في الموانئ النفطية وتصديرها للخارج، وليس إعادة فتح الحقول والتصدير.