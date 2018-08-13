السجن 6 أعوام لمتهم بحيازة 60 لفافة لمخدر الهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأربعاء، "ك.ق.ع"، عاطل، بالسجن 6 أعوام، وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 60 لفافة لمخدر الهيروين، وذلك في القضية المقيدة برقم 8230 لسنة 2021 جنايات أول الرمل.

تعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد القبض على شخص، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الهيروين، فانتقلت قوة أمنية إلى حيث تواجده، بناء على قرار ضبطه على ذمة القضية رقم 17569 لسنة 2020 جنايات أول الرمل، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 60 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، عقب اقتياده إلى قسم الشرطة، تمت مواجهته، فأقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي؛ من متحصلات البيع.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم.