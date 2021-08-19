وزير ياباني: الحكومة تستعد لإعطاء جرعة تطعيم ثالثة ضد كورونا للعاملين في المجال الطبي

قال الوزير الياباني المسئول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، تارو كونو، إن حكومة بلاده تستعد لإعطاء جرعة ثالثة للعاملين في المجال الطبي، إذا أوصت وزارة الصحة بذلك.

وقال كونو - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، إن الأولوية الحالية للحكومة تتمثل في ضمان حصول الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا في أسرع وقت ممكن، إلا أن الحكومة مع ذلك تجري الاستعدادات حتى تتمكن من التصرف بسرعة في حال ما أوصت وزارة الصحة بضرورة إعطاء جرعات معززة للأطقم الطبية.

وأضاف أن اليابان بدأت في تطعيم العاملين في المجال الطبي في شهر فبراير الماضي، وبذلك فإنهم يمكنهم الحصول على الجرعة المعززة بعد ثمانية أشهر، أي في أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عزمها إعطاء جرعات معززة للمواطنين، واستندت في ذلك إلى بيانات تظهر أن هناك حاجة إلى جرعة إضافية لضمان استمرار الجهاز المناعي في محاربة الفيروس.