إنشاء طريق مخصص لسيارات البث بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات القومية الجاري إنشاءها في المدينة، ورافقه في الجولة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.



وتفقد المحافظ أعمال إنشاء طرق مخصص لسيارات البث المباشر ومعلق الميدان والإسعاف وعناصر التأمين بمضمار الهجن الدولي.



وقال المحافظ أن الطريق طوله 6 كيلو متر، وعرضه 5 متر، وجاري رفع كفاءة الطريق المستخدم للأفراد حاملي وسائل التحكم للسيطرة على الهجن خلال السباقات، بطول 6 كليو متر، وعرض 25 متر، فضلًا على زراعة أعمدة إضاءة ليلية بطول طريق السباق، ودلك بالجهود الذاتية، ودون تحمل الدولة أي تكاليف مادية .



كما تابع المحافظ أعمال البنية التحتية والرصف والإنارة بالطريق الدائري بشرم الشيخ وأوضح أنه جاري التشطيبات النهائية لمشروع تطوير الطريق الدائري، والذي تضمن رصف ورفع كفاءة وتوسعة وإنارة بطول 24 كيلو متر، وتركيب أعمدة الهاى مات بطول الطريق بإرتفاع 20متر، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالطريق تخطت80% .



وأكد أن مدينة شرم الشيخ من أولى المدن شرق القناة التي جرى فيها تركيب نظام إنارة الهاى مات.



كما شملت الجولة تفقد اللواء الأعمال النهائية لمشروع كوبري الملك سلمان العلوي والممتد بطول 750 مترًا، لربط طريق السلام بالطريق الدائري.



وقال المحافظ أن الكوبري سيعمل على تسهيل الحركة المرورية لطريق الملك سلمان والمدينة الشبابية والصالة المغطاة وقاطني منطقة الرويسات، لافتًا إلى أنه جاري تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والجانبية المؤدية إلى الكوبري .