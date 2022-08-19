 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 138 ألف إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الجمعة 19 أغسطس 2022 6:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 138 ألف إصابة جديدة بكورونا


نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 6:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 6:19 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، ولكن معدل الوفيات اليومية بلغ أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 138 ألفا و812 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 465 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 37 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى مستوى منذ 7 مايو الماضي ، حيث سجلت البلاد حينها نفس الرقم ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و896 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك