كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 138 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، ولكن معدل الوفيات اليومية بلغ أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 138 ألفا و812 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 465 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 37 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى مستوى منذ 7 مايو الماضي ، حيث سجلت البلاد حينها نفس الرقم ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و896 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.