مشوار المنتخب الإنجليزي نحو نهائي كأس العالم للسيدات

يتأهب المنتخب الإنجليزي لخوض نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلتقي نظيره الإسباني غدا الأحد في نهائي مونديال السيدات 2023 المقام بأستراليا ونيوزيلندا.

كان المنتخب الإنجليزي قد حسم تأهله إلى النهائي بالفوز على نظيره الأسترالي 3 / 1 في سيدني يوم الأربعاء الماضي، بينما تأهل المنتخب الإسباني بالفوز على نظيره السويدي 2 / 1 يوم الثلاثاء.

وفيما يلي، تستعرض وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" مشوار المنتخب الإنجليزي نحو المباراة النهائية:

صدارة المجموعة الرابعة

استغرق المنتخب الإنجليزي وقتا لدخول أجواء البطولة، ولكن رغم البداية البطيئة في المجموعة الرابعة، فاز في كل مبارياتها الثلاث، حيث كان هدف من ضربة جزاء سجلتها جورجيا ستانواي كافيا للفوز على هاييتي التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، كما حقق الفريق فوزا صعبا على الدنمارك 1 / صفر بفضل هدف لورين جيمس، قبل تحقيق فوز كاسح على الصين 6 /1 في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات حيث تألقت لورين جيمس وسجلت هدفين وصنعت هدفين لزميلاتيها أليسيا روسو ولورين هامب ، فيما سجلت أيضا كل من كلوي كيلي وراشيل دالي .

طرد لورين جيمس في مواجهة نيجيريا

بقدر ما تألقت لورين جيمس أمام الصين، فقد تسببت في خيبة أمل لفريقها في أولى مباريات دور خروج المغلوب، وذلك عقب حصولها على البطاقة الحمراء بسبب تدخلها على ميشيل ألوزي لاعبة المنتخب النيجيري، وتسبب ذلك الطرد في مباراة صعبة للمنتخب الإنجليزي أمام نيجيريا التي صمدت لمدة 120 دقيقة، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح حيث سجلت كيلي الضربة الحاسمة وفازت إنجلترا 4 /2 لتتفادى سيناريو الخروج المبكر من البطولة.

الريمونتادا أمام كولومبيا

بذل المنتخب الإنجليزي جهدا كبيرا للفوز على كولومبيا 2 / 1، وذلك بعدما تأخر في الشوط الأول، حينما سجلت ليسي سانتوس هدفا رائعا من فوق الحارسة ماري إيربس، لكن هيمب نجحت في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة للوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجلت روسو مهاجمة أرسنال الهدف الثاني بعد ساعة من اللعب.

الفوز على أستراليا التي تستضيف البطولة مع نيوزيلندا

واجه المنتخب الإنجليزي أجواء غير ودية في سيدني لدى مواجهته المنتخب الأسترالي المضيف، لكن إيلا تون أسكتت الملعب بأكمله حينما سجلت الهدف الأول في الدقيقة 36 من خلال تسديدة في الزاوية العليا للمرمى، لكن المنتخب الأسترالي بدأ الشوط الثاني بشكل جيد ونجح في تسجيل هدف التعادل من خلال سام كير بعد مرور ساعة من اللعب، لكن المنتخب الإنجليزي نجح في تنظيم صفوفه مجددا وسجل هدفه الثاني عن طريق هيمب التي استغلت كرة طويلة من ميلي برايت في الدقيقة 71، قبل أن تضيف روسو الهدف الثالث.