سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مساء الجمعة، تولي لوتشيانو سباليتي تدريب المنتخب الأول.

وسيحل سباليتي، الذي ترك فريق نابولي بعدما قاده للتتويج بأول ألقابه في الدوري الإيطالي في آخر 33 عاما في الموسم الماضي، محل روبرتو مانشيني، الفائز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال جابريلي جارفينا رئيس الاتحاد الإيطالي :" كان المنتخب الوطني بحاجة لمدرب عظيم، أنا سعيد لأنه وافق على تدريب المنتخب، حماسه وخبرته ستكون هامة في التحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر المقبلة".

وسيتم تقديم سباليتي رسميا عندما يتجمع الفريق استعدادا لخوض مباراتيه أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في سبتمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأعلن مانشيني استقالته المفاجئة من منصبه الأسبوع الماضي، بعدما تولى تدريب المنتخب الإيطالي لمدة خمسة أعوام.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام" قال المدرب إنه كان "قرارا شخصيا"، ولكن وسائل الإعلام في إيطاليا تحدثت عن وجود عرض من السعودية.