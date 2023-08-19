بوركينا فاسو: مستعدون لمواجهة أي تدخل لـ«إيكواس» في النيجر

بعد تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن تاريخ التدخل العسكري في النيجر حدد، هددت بوركينا فاسو بالانسحاب من المجموعة.

وقال وزير دفاعها قاسم كوليبالي، إن بلاده مستعدة للانسحاب من إيكواس، مجددا دعمه الكامل للنيجر ضد أي عدوان.

وأضاف قائلا في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية اليوم السبت: «نحن مستعدون للعدوان، وندعم نيامي».

ووصف سياسة المنظمة تجاه النيجر بغير المنطقية، معتبراً أن فكرة التدخل عسكريا صادمة، وشدد على أن دول الإيكواس ليس لها الحق في محاربة بعضها البعض.

وتابع: «نحن جزء من اتحاد اقتصادي واحد، لذا فإن فكرة شن حرب ضروس بين أعضاء المجموعة صادمة».

كما حذر من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى، مشيرا إلى أن بلاده إلى جانب مالي تقفان ضد أي اعتداء على النيجر.

وكانت المجموعة الإفريقية التي تضم 15 عضواً، أعلنت أمس الجمعة أنها مستعدة للتدخل في النيجر على وقع الاضطرابات السياسية في البلاد يوليو، وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن احتمال إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي اليوم.

وقال مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، إن قادة الجيوش حددوا الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء.