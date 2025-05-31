الصين تحظر استيراد منتجات الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

حظرت الصين استيراد منتجات الدواجن من البرازيل بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور في أكبر مُصدر في العالم، لتوقف بذلك تجارة حجمها أكثر من مليار دولار.

وكشفت الهيئة العامة للجمارك الصينية في بيان نشر في وقت متأخر من أمس الجمعة، عن حظر كل الواردات المباشرة وغير المباشرة للدواجن والمنتجات ذات الصلة من البرازيل للحيلولة دون انتقال إنفلونزا الطيور إلى البلاد.

وأضافت الهيئة أيضا أن كل المخلفات النباتية والحيوانية الواردة من البرازيل سوف تخضغ للتطهير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، شحنت البرازيل المسئولة عن نحو ثلث صادرات لحوم الدجاج في العالم، أكثر من 10% من منتجاتها للصين في 2024. وطبقا لبيانات الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 5ر1 مليار دولار في 2024.



