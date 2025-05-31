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نشر المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد مستوطنين إسرائيليين وهم ينصبون لافتات تحمل اسم «جبل الهيكل» في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

والخميس الماضي، حرّض نواب إسرائيليون من الائتلاف الحكومي، الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

جاء ذلك في لقاء عقد في إحدى قاعات الكنيست (البرلمان) الخميس، في القدس بمشاركة نواب من الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.

وقالت جمعية «بأيدينا من أجل جبل الهيكل»، اليمينية المتشددة، في بيان إن «اللقاء عقد بمبادرة منها».

وأضافت الجمعية: «لأول مرة، شاركت منظمات يهودية في اجتماع من هذا النوع إلى جانب مسيحيين يسعون إلى تعزيز السيادة على منطقة جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) وبناء الهيكل» المزعوم.

ودعا الرئيس التنفيذي للجمعية توم نيساني إلى زيادة عدد مقتحمي المسجد الأقصى «ليصل إلى أرقام قياسية»، لتغيير الوضع في الأقصى، حتى يمكن إنشاء الهيكل المزعوم.