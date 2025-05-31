ضبط 5 عصابات و93 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 69 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "6 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، طبنجتين، 76 فردًا محليًا، 191 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 234 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 302 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 465 كيلو مخدرات، 632 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهمًا ارتكبوا 12 حادثًا متنوعًا، و12 متهمًا هاربًا، و15 متهما بالبلطجة، 334 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 61 ألفًا و470 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفحصت 57 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

وجاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.