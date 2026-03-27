روسيا ترسل وفدا برلمانيا إلى واشنطن لأول مرة منذ غزو أوكرانيا

لأول مرة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، يزور ا وفد مكون من خمسة نواب روس لولايات المتحدة لاستعادة الاتصالات البرلمانية، وفقا لما صرح به نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي.

وقال فياتشيسلاف نيكوف لوكالة الأنباء الرسمية "تاس" في واشنطن إن اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية مخطط لها اليوم الجمعة. وتتولى النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، المؤيدة للرئيس دونالد ترامب والناقدة للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، استضافة الوفد الروسي.

وأضاف نيكوف أن المناقشات مع المشرعين الأمريكيين ركزت على إنشاء مجموعة برلمانية مشتركة وإمكانية زيارة متبادلة لموسكو في مايو، وتم رفع العقوبات الأمريكية مؤقتا عن عضو بارز في حزب روسيا الموحدة الحاكم للسماح بالزيارة.

وقلصت الدول الغربية بشدة الاتصالات السياسية مع روسيا تضامنا مع أوكرانيا، في حين سعى ترامب لإعادة فتح قنوات الحوار. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الرحلة بأنها خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات المتوترة.

وفي هيكل السلطة الروسي، يلعب المجلسان البرلمانيان، مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، دورا ثانويا إلى حد كبير.