لاتفيا تخطط لإنفاق 5% من ناتجها المحلي على الدفاع

تخطط لاتفيا لإنفاق ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدفاع اعتبارا من عام 2027، بما يعزز مساهماتها في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، وفقا لما أعلنه برلمان لاتفيا بعد أن أقر بالإجماع قانونا بهذا الشأن يوم الخميس.

وكان الحد الأدنى الحالي يفرض إنفاق 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الرئيس إدجارس رينكيفيتش، الذي قدم المقترح، إن تمويل الدفاع أصبح ضروريا نظرا للوضع الجيوسياسي الحالي والحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

واتفق أعضاء الناتو في قمتهم التي عُقدت في يونيو 2025 على زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل حرب روسيا في أوكرانيا وضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مستهدفين إنفاق ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بالإضافة إلى 5ر1% إضافية على المصاريف المتعلقة مثل البنية التحتية. إلا أن قانون لاتفيا لا يوضح هذا التمييز.

وباعتبارها دولة تحد روسيا وحليفها المقرب بيلاروس، ترى لاتفيا أن حرب أوكرانيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني. ورفعت الحكومة بالفعل الإنفاق العسكري وتخطط لتخصيص 91ر4% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع هذا العام.