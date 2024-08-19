تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024.
- وجاءت الأسعار كالتالي:
ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 75 إلى 79 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
ارتفع سعر سمك البياض 10جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
وارتفع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 15جنيها ليتراوح بين 85 إلى 165 جنيها.
وزاد سعر سمكة موسى 10 جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.
واستقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 160 جنيها للكيلو.
وارتفع سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 720 إلى 780 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 20 جنيها ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.
وزاد سعر السمك بوري 20 جنيها ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.