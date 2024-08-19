تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 75 إلى 79 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎ارتفع سعر سمك البياض 10جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎وارتفع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 15جنيها ليتراوح بين 85 إلى 165 جنيها.

وزاد سعر سمكة موسى 10 جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.

‏‎واستقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 160 جنيها للكيلو.

‏‎وارتفع سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 720 إلى 780 جنيها.

‏‎وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 20 جنيها ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وزاد سعر السمك بوري 20 جنيها ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.