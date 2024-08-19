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احتفل نادي فاركو بتأهله لربع نهائي كأس مصر بطريقة فكاهية على طريقة محمد هنيدي في أحد الأفلام.

نشر نادي فاركو صورة لـ محمد هنيدي في أحد الأفلام بعد تعرضه لإصابة قوية في أحد المشاجرات.. مصحوبة بمقولة هنيدي «هو فين» ومعلقا عليها:" فاركو إلى ربع نهائي كاس مصر بعد اعتذار النادي الأهلي".

وكان اتحاد كرة القدم قد أخطر نادي فاركو بالتأهل لربع نهائي كأس مصر لموسم 2023-2024 مباشرة دون لعب لقاء دور الـ16 ضد الأهلي.

وجاء ذلك بعدما إعلان الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بسبب ضغط المواعيد.

ومن المقرر أن تكون مباراة فاركو المقبلة ضد المصري يوم الخميس على استاد برج العرب.

وكان الأهلي قرر عدم استكمال كأس مصر بعدما فاز في دور الـ32 على الألومنيوم.

وتستكمل غدا الثلاثاء باقي مباريات بطولة كأس مصر بداية من دور الـ16.