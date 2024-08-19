10 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في غزة وخان يونس

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استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الاثنين، بعد استهداف الاحتلال لمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب نقطة توزيع انترنت بجانب منطقة أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال مركبة مدنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,139 مواطنا وإصابة 92,743 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.