العراق ينفي توقفه عن تزويد لبنان بالوقود

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، ما يشاع عن توقف بغداد عن تزويد لبنان بالوقود، مؤكدًا التزام بلاده بالاتفاق الموقع مع بيروت.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»،: «العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية».

وأرجع التأخر في تسليم الشحنة الجديدة إلى أسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن، مؤكدًا أن «الشحنة الجديدة ستحمل خلال الأيام القادمة».

وأعلنت الجزائر، الأحد، أنها قررت تزويد لبنان فورا بكميات من الوقود وذلك لمساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر بتزويد لبنان، وبشكل فوري، بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد».

وأضافت أن الوزير الأول نذير العرباوي، أبلغ رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ«الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة».



