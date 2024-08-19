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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس

وكالات
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 1:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 2:02 ص

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر في وزارة الدفاع قولها إنه لا يوجد اي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة أو ابرام صفقة لتبادل الأسرى.  

وطالبت المصادر التي وصفتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" بالمطلعة على المفاوضات مع حماس، نتنياهو بـ"تنازلات مؤقتة لإعادة المختطفين أحياء". وقالت " لا نرى أي علامات تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق".

وتعتقد المصادر، حسبما نقلت "يديعوت أحرنوت"، أنه يجب إيجاد طرق جديدة في التعامل مع حماس وهي "تغيير أهداف الحرب وبناء قوة لاحتمال المواجهة مع حزب الله في لبنان".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل تجري "مفاوضات معقدة للغاية .. هناك أشياء يمكن أن نكون مرنين بشأنها، وهناك أشياء لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها".

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