مصادر مصرية: إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قالت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه الوسطاء، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها للمقترح.

وأضافت المصادر أن مقترح الوسطاء سيكون بضمانة الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوهت بأن المقترح يضمن التوصل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ المحتجزين في غزة، مؤكدة أنه لا سبيل لخروجهم إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح من مصر بنقل سلاح حركة حماس إليها في إطار خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأضافت أن المفاوضات الخاصة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.