أوكرانيا: مقتل وإصابة حوالي 1200 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و471 ألفا و160 فردا، من بينهم 1190 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12276 دبابة، و25162 مركبة قتالية مدرعة، و48205 نظام مدفعية، و2043 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1577 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و469197 طائرات مسيرة، و5010 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و136318 من المركبات وخزانات الوقود، و4548 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.