تدفق العمال الأجانب يساعد في زيادة عدد السكان في هونج كونج وسط تراجع أعداد المواليد الجدد 

أصبحت هونج كونج تعتمد على العمال الوافدين بشكل متزايد في ظل تراجع أعداد المواليد لأقل من 30 ألف طفل للمرة الأولى، مما يؤكد على محدودية الحوافز الحكومية في السيطرة على الانخفاض الديموغرافي الذي يهدد القوة العاملة المستقبلية بالمدينة.

وأظهرت التقديرات الأولية التي طرحتها هيئة التعداد والإحصاء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد السكان بواقع 0.3% من عام سابق لأكثر من 7.5 مليون نسمة في منتصف عام 2026 جراء تدفق الوافدين الجدد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقفزت المواليد بواقع 15.6% إلى 29700 وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيلات في ستينيات القرن الماضي.

وعزا متحدث باسم الحكومة في بيان ارتفاع عدد السكان إلى تدابير اتخذتها الحكومة لجذب أصحاب المهارات والعمال وهو ما عوض عن التراجع الطبيعي الناتج عن تجاوز الوفيات المواليد.

ولكن التراجع في أعداد المواليد يوجه صفعة أخرى لجهود هونج كونج للتصدي لانخفاض معدلات الإنجاب وهو تحد شائع تواجهه الحكومات عبر منطقة شرق آسيا.

وأطلقت المدينة إعانة نقدية بقيمة 20 ألف دولار هونج كونجي "2550 دولارا" لكل طفل يولد لمقيم دائم بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2026.

وكانت السلطات قدرت سابقا أن البرنامج الذي تم بموجبه منح 1.44 مليار دولار هونج كونجي بالفعل حتى مايو يمكن أن يساعد في تعزيز أعدادة المواليد السنوية لتصل إلى 39 ألف طفل .