جنوب أفريقيا تنفي وجود مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال السفيرة الأمريكية

أكدت وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا أمس الجمعة، أنها لم تجد أي دليل على أن إيران كانت تخطط لاغتيال السفيرة الأمريكية في بريتوريا. وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي قد نقل عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هويتهما قولهما إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن الخطة كانت تستهدف اغتيالها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وأضاف أن مثل هذه المؤامرة كانت ستبدو ردا انتقاميا على قرار ترامب قتل قاسم سليماني، الجنرال الإيراني النافذ، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وكالة أمن الدولة مافا سكوت في بيان "في الوقت الحالي، المعلومات المقدمة ليست كافية لدعم مزاعم وجود تهديد حقيقي ضد سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا". وأضاف "يتم التعامل مع المؤامرات لاغتيال الدبلوماسيين بطريقة جدية للغاية وقد تمت طمأنة سعادة السفيرة ماركس بالتزامن في هذا الصدد".

من جهاتها، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي مجرد "معلومات كاذبة" و"لا أساس لها". واعتبر المتحدث باسمها أن هذه المعلومات ليست سوى "أساليب متكررة ومثيرة للغثيان لخلق مناخ معادٍ لإيران على الساحة الدولية".

وقالت وكالة أمن الدولة في جنوب أفريقيا إن المسؤولين طلبوا معلومات إضافية من الحكومة الأمريكية وحضوا "الجميع على التزام الهدوء".