مسؤول إيراني: طهران ربما تجري مفاوضات نووية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إيران ربما تجرى مباحثات بشأن استعادة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، مع القوى العالمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول اليوم الأحد، إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيغادر إلى نيويورك غدا الاثنين، وسيلتقى بممثلي الدول الكبرى "إذا كانت مثل هذه الاجتماعات ستكون مفيدة".



وأضاف المتحدث أن أمير عبداللهيان لا يعتزم لقاء مسؤولين أمريكيين في نيويورك، ولكنه سيعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية الدول التي مازالت مشاركة في الاتفاق النووي.