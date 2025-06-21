ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأضاف في تصريح مصوَّر، الجمعة، أن طهران كانت على بُعد أسابيع أو أشهر فقط من تحقيق هذا الهدف، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح ترامب أن المهلة التي حددها لأسبوعين تهدف إلى رؤية ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده، مؤكدا أن إيران لا تريد التفاوض مع أوروبا، بل تفضل الحديث مع الولايات المتحدة.

وحول إمكانية وقف الغارات الإسرائيلية على إيران، أشار ترامب إلى أن الأمر بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، معتبرًا أن إسرائيل تؤدي عملًا جيدًا، بينما إيران لا تبلي بلاءً حسنًا في هذا الصراع، وفق تعبيره.

وعبّر الرئيس الأمريكي عن تحفّظه في إصدار قرار نهائي بشأن إيران حاليًا، لكنه لم يستبعد إمكانية دعم وقف إطلاق نار بين طهران وتل أبيب.

وانتقد ترامب تقييمات بعض المؤسسات الأمنية الأمريكية، مشيرًا إلى أن مديرة الاستخبارات مخطئة بشأن عدم وجود أدلة على محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.

وعن الدور الأوروبي في الملف الإيراني، قال ترامب إن أوروبا لا تملك القدرة على المساعدة في هذا الملف، معلنًا أنه يمهل إيران أسبوعين كحد أقصى.