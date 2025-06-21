سلاح الجو الألماني يجلي 64 مواطنا جوا من إسرائيل

قام سلاح الجو الألماني بإجلاء عشرات من المواطنين الألمان جوا من إسرائيل، على خلفية استمرار الأعمال العدائية مع إيران.

وقالت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانيتان، مساء اليوم الجمعة، إن طائرتين عسكريتين من طراز إيرباص أيه 400 إم على متنهما 64 شخصا في طريقهما حاليا إلى ألمانيا.

وبسبب الصراع، فإن المجال الجوي في كل من إسرائيل وإيران مغلق فعليا أمام حركة الطيران.

وأوضحت الحكومة الألمانية أنه تم إجلاء مجموعة المواطنين جوا من إسرائيل في إطار "إجلاء للدبلوماسيين".

وأضافت: "تم ترتيب الرحلات الجوية على وجه السرعة وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية، وكانت مخصصة أساسا للعائلات التي لديها أطفال ولأشخاص آخرين من الفئات الضعيفة."

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية، أقلعت الطائرتان صباح اليوم الجمعة من منطقة فونستورف قرب هانوفر، وهبطتا في تل أبيب في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بتصريح خاص.

وبعد وقت قصير، أقلعت الطائرتان العسكريتان مجددا. ولم تقدم وزارتا الخارجية والدفاع أي معلومات بهذا الشأن في بياناتهما.

وخلال اليومين الماضيين، تم إجلاء ألمان وأفراد من عائلاتهم المباشرة جوا عبر رحلات خاصة – ليس مباشرة من إسرائيل، بل من الأردن.

وقامت وزارة الخارجية الألمانية بتسهيل عملية المغادرة عبر الأردن، ومن المقرر تسيير رحلة خاصة أخرى من هناك غدا السبت.

ووجه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الشكر للجنود قائلا: "يمكننا الاعتماد على قواتنا المسلحة، فبعد إشعار عاجل فقط، كانت أطقم سلاح الجو في الموقع، وقد نفذوا مهمتهم في منطقة الأزمة باحترافية عالية."

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: "أتوجه بخالص الشكر لرفاقنا في الجيش الألماني ولممثلينا على الأرض على جهودهم البطولية اليوم، والتي مكنت المزيد من المواطنين الألمان من مغادرة الشرق الأوسط."