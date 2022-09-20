دونيستك ولوهانسك تطالبان بالانضمام لروسيا مع اقتراب زحف قوات كييف

تطالب الآن لوهانسك ودونيستك بالانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب، في ظل زحف القوات الأوكرانية إلى شرق البلاد لاسترداد الأراضي التي استولت عليها قوات موسكو.

يذكر أن روسيا اعترفت بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في الرابع والعشرين من شباط /فبراير الماضي وهو اليوم الذي غزت فيه أوكرانيا. وأعلنت أن الهدف من ذلك هو تحرير المنطقتين من سيطرة القوات الأوكرانية.

كانت دونيتسك ولوهانسك أعلنتا استقلالهما عن كييف بمساعدة من الكرملين بعد الغزو الروسي للقرم في 2014. لكن حتى الغزو الأخير لم يكن الانفصاليون يسيطرون إلا على نحو ثلث المنطقة التي طالبوا بحق السيادة عليها.

والآن وبعد أن بات هجوم مضاد أوكراني وشيكا، طالب مسؤولو لوهانسك القيادة المحلية بإجراء استفتاء حول الانضمام قريبا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه بعد ذلك بوقت قصير أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية نفس الطلب.

كما يطالب أشخاص في خيرسون بإجراء استفتاء، بحسب ما ذكره كيريل ستريموسوف رئيس الإدارة المعين من قبل موسكو.

وتستعد موسكو لإجراء الاستفتاءات في المناطق التي بسطت السيطرة عليها لبعض الوقت لضمها إلى روسيا.