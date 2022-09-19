مشاركة 20 سيدة في ورشة معالجة وتعليب الأسماك بشمال سيناء

شاركت 20 سيدة بفعاليات الورشة التدريبية في مجال معالجة وتعليب الأسماك في مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وقال الدكتور خالد زايد، مدير مشروعات التنمية المحلية، إن تمت الفعاليات ضمن مشروع خدمة المرأة الريفية التابع لجمعية كنوز البردويل بقرية سلمانه إحدى قري مركز بئر العبد، يأتي هذا التدريب في إطار الاستراتيجية الخاصة بجمعية الجورة في التمكين الاقتصادي للسيدات العاملات بمجال تسويق المنتجات السمكية والأنشطة الخاصة بتعبئة وتغليف الأسماك البحرية وتحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين وبيعها للزبائن على الطريق الدولي "القنطرة- العريش".

ويهدف هذا النشاط الى رفع مستوى الخبرات والمهارات لدى السيدات لتقديم منتج متميز من الأسماك يناسب الأذواق المختلفة ومتطلبات العميل في السوق المحلي، بدأت الورشة التدريبية بالتعريف بالمنتجات الغذائية المصنعة من الأسماك وطرق عمليات الحفظ والتعليب والأدوات المستخدمة في عمليات تقطيع وتغليف الأسماك.