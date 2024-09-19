 نصر الله: لن تتمكن إسرائيل من إعادة سكان الشمال إلا بوقف حرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نصر الله: لن تتمكن إسرائيل من إعادة سكان الشمال إلا بوقف حرب غزة

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:06 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:06 م

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تتمكن من إعادة سكان الشمال إلا بوقف الحرب على غزة.

وأضاف نصرالله، في أول كلمة له منذ تفجيرات البيجر واللاسلكي التي شهدها لبنان: "أقول (لرئيس الوزراء الإسرائئيلي بنيامين) نتنياهو و(لوزير الدفاع يوآف) جالانت لن تستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال وهذا هو التحدي بيننا"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد لإعادة السكان إلى مناطقهم هو وقف العدوان على غزة وعلى الضفة الغربية".

وتابع: "ما ستقدمون عليه من تصعيد سيبعد فرصة عودة أولئك السكان إلى الشمال بل العكس ما سيحدث.

هم يتحدثون عن إقامة حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية ونحن نتمنى أن يحاولوا ذلك"، مؤكدا أن "أي دخول للأراضي اللبنانية نعتبره فرصة تاريخية ستكون لها تأثيرات كبرى على المعركة".

وشدد نصرالله على أن "محاولة إقامة حزام أمني داخل أراضينا لن يشغل المقاومة هناك بل سيتحول هذا الحزام إلى فخ وجهنم لجيشهم".

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