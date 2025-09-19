1000 سائح يحلقون في سماء الأقصر عبر رحلات البالون الطائر

شهدت سماء البر الغربي في الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 50 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1000 سائح من مختلف الجنسيات، في تجربة فريدة لمشاهدة المعالم الأثرية، المعابد الفرعونية، الطبيعة الخلابة، ونهر النيل من ارتفاعات شاهقة.

وأوضح مصدر من اتحاد شركات البالون الطائر، لـ«الشروق»، أن الرحلات انطلقت من مدينة القرنة بالبر الغربي، بمشاركة سياح من مختلف الدول، بينهم زوار قادمون من الغردقة في رحلات يومية، لافتًا إلى أن الأجواء كانت مفعمة بالفرح والبهجة بين الأفواج السياحية.

وأشار المصدر إلى أن جميع الرحلات التزمت بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك تعقيم البالونات قبل الإقلاع، استخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بالإضافة إلى الالتزام بعدد الركاب المسموح به من قبل سلطات الطيران المدني، واحترام الحدود الجغرافية المقررة للتحليق.