محافظ كفر الشيخ يعتمد 312 حيزا عمرانيا جديدا

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في قطاع التخطيط العمراني خلال العام، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تستهدف الرؤية التخطيطية المتكاملة ضبط منظومة العمران وتلبية احتياجات التوسع المستقبلي وتعزيز الهوية الحضارية للمحافظة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه في خطوة استراتيجية لتنظيم الهيكل الإداري، ترأست المحافظة لجنة التقسيم الإداري التي انتهت لأول مرة من إعداد حصر شامل ودقيق لكافة المستويات الإدارية شملت 10 مراكز و14 مدينة و98 وحدة محلية قروية و228 قرية، حيث يسهم هذا التحديث في تسهيل اعتماد الأحوزة العمرانية وتحسين جودة الخدمات وضمان وصول مشروعات التنمية خاصة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى كافة المناطق المستهدفة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه لمواكبة النمو السكاني تم اعتماد 312 حيزًا عمرانيًا جديدًا خلال عام 2025 على عدة مراحل شملت جميع مراكز المحافظة تقريبًا، بهدف تقنين أوضاع البناء وتوفير مساحات مخططة للتوسع مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن هذه الاعتمادات تمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم العمران.

أكد المحافظ أن العام شهد ديناميكية كبيرة في تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن، حيث تم تعديل المخططات لمدن كفر الشيخ وبيلا وبرج البرلس ومسير بعد العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بدلًا من الاشتراطات البنائية المؤقتة، بما سمح بزيادة نسب البناء إلى ما بين 80% و100% والسماح بالاستخدامات المتعددة داخل المبنى الواحد، بالإضافة إلى تعديل قيود الارتفاع بعدة مدن منها مطوبس وسيدي سالم وبلطيم وبرج البرلس والمنطقة الصناعية ببلطيم لتشجيع التوسع الرأسي وتسهيل الاستثمار.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلطيم بمساحة 920 فدانًا، والمخطط المحدث لمدينة قلين بمساحة 490 فدانًا، بجانب بدء أولى جلسات العمل لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحامول ضمن خطة العام المالي 2025/2026، حيث تزامن ذلك مع خطوات لتبسيط إجراءات التراخيص في مدينتي سيدي غازي وبرج البرلس لتصبح 8 إجراءات فقط بدلًا من 15، مع إلغاء شرط تقديم العقد المشهر، بالإضافة إلى البدء في إعداد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية مستحدثة بثمانية مراكز مع اعتماد اشتراطات مؤقتة لتيسير التراخيص لحين اعتماد المخططات النهائية.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن الرؤية العمرانية لم تقتصر على التنظيم فقط، بل شملت آفاقًا مستقبلية، حيث يجري تنفيذ مشروع "الهوية البصرية" للمحافظة بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ لتصميم مداخل المدن والمحاور الرئيسية بما يعكس تاريخ وهوية كفرالشيخ الثقافية والحضارية، بالإضافة إلى إعداد خطة تطوير متكاملة لمدينة فوه التاريخية ترتكز على ثلاثة محاور هي الحفاظ على التراث اللامادي، والحفاظ على الطابع التاريخي، والمباني ذات القيمة المعمارية.

تابع محافظ كفرالشيخ أنه تم وضع خطة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المواطنين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ" لتدريب أعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على إدارة الأزمات والكوارث، بهدف حماية السواحل من مخاطر النحر وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية.

اختتم محافظ كفرالشيخ بتأكيده أن ما تحقق من إنجازات في قطاع التخطيط العمراني يعكس رؤية الدولة في بناء مدن عصرية متكاملة وتخطيط منضبط يواكب التوسع السكاني ويحافظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن تعزيز الهوية الحضارية للمحافظة وتطوير مواردها بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.