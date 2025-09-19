سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، بجائزة رجل مباراة سيراميكا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري المصري.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وحقق تريزيجيه جائزة رجل المباراة بعدما سجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي شهد تألق كبير للاعبي الفريق الأحمر.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها تريزيجيه لقب رجل المباراة، بعدما حققها في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر من 6 مباريات مقابل 10 نقاط لسيراميكا الثامن بنفس العدد من المباريات أيضا.