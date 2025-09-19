شارك عشرات المغاربة، الجمعة، في وقفة احتجاجية بمدينة الصويرة (غرب)، تنديدا بمشاركة إسرائيل في "المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام" المقرر تنظيمه بالمدينة اليوم ويستمر إلى الأحد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة "مولاي الحسن القصبة" وسط المدينة، استجابة لدعوة من منتدى الزهراء (تجمع يضم عددا من الجمعيات النسائية غير الحكومية).

ورفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للتطبيع ومساندة للفصائل الفلسطينية، من بينها: "تحية شعبية للمقاومة الفلسطينية"، و"لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، و"قولوا لتجار فلسطين عربية إسلامية، لا تراجع لا استسلام، لا حلول استسلامية".

وتزامنت الوقفة مع إعلان هيئات مغربية أخرى رفضها مشاركة إسرائيل ومقاطعة "المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام"، مثل القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية بالمغرب)، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، ونساء حزب العدالة والتنمية (معارض).

وتنظم المنتدى جمعية "محاربات من أجل السلام"، وهي منظمة فرنسية غير حكومية تضم ناشطات من ديانات وخلفيات مختلفة، تحت شعار "النساء من أجل السلام".

وبحسب المنظمين، سيشهد المنتدى مشاركة ناشطات من المغرب وفلسطين وإسرائيل، إضافة إلى دول أوروبية وإفريقية، على أن يتم خلاله إطلاق "نداء دولي للنساء من أجل السلام".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 65 ألفا و174 شهيدا، و166 ألفا و71 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.