«فوربس» تختار غادة حمودة ضمن قائمة قادة الاستدامة بالشرق الأوسط 2025

- «القلعة» تعزز استراتيجيتها لخفض الانبعاثات وإطلاق مشروعات خضراء في مصر وأفريقيا

اختارت مجلة «فوربس» العالمية، غادة حمودة، رئيسة قطاع الاستدامة في مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، ضمن قائمتها لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025، تقديراً لدورها في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المنطقة.

وسلطت «فوربس» الضوء على 126 قائدًا تنفيذيًا، يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة، عبر 15 قطاعًا رئيسيًا تشمل: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

لتكون بذلك غادة حمودة المصرية الوحيدة في قائمة قطاع الاستثمار والشركات القابضة.

وتملك حمودة خبرة أكثر من 35 عامًا، فقبل انضمامها إلى «القلعة»، شغلت العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية لشركات بارزة منها (IBM) و (AT&T International) و(Mars) وفيليب موريس وبروكترآند جامبل وغيرها في الولايات المتحدة والمنطقة.

كما شغلت أيضا عدداً من المناصب الدولية والمحلية المؤثرة، من بينها رئيس لجنة الاستدامة باتحاد أسواق المال العربية، عضو مجلس مؤسس للشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، الرئيس المشارك للجنة الاستدامة والأثر المؤسسي بالغرفة الأمريكية للتجارة، وعضو لجان استدامة في القلعة القابضة والاتحاد الدولي للغاز. كما تشارك في لجان اختيار جوائز “تكريم” والمجلس القومي للمرأة، وهي حاصلة على عدة اعتمادات مهنية دولية في حوكمة الشركات والاستثمار المستدام.

وانتخبت رئيسا للجنة الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لاتحاد أسواق المال العربية، كما قامت بإعداد تقارير بحثية منها مؤخرا تقرير إقليمي لتعزيز ودمج ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.

على صعيد أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وفي المنطقة، أبرزت غادة حمودة النضوج المتزايد في وعي وممارسات الأسواق العربية والطموحات المتنامية للتوافق مع معايير وأولويات الاستدامة العالمية والتحديات والفجوات والتباين في دمج مفاهيم الاستدامة والأثر والتفاوت في جذب رأس المال, كما أبرزت تفوق مصر في ابتكار منتجات مالية مستدامة مثل السندات الخضراء وأسواق الكربون الطوعية وصياغة حوكمة الاستدامة على مستوى الشركات والأسواق.

وهي أيضاً كاتبة ومتحدثة بارزة نشرت عدة مقالات ودراسات حول الاستثمار المسؤول، الاستدامة البيئية، العمل المناخي، المساواة بين الجنسين، ودور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإدارة الأزمات.

وتُعد حمودة واحدة من أبرز القيادات النسائية في مجال الاستدامة والتحول المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتد خبرتها إلى أكثر من 35 عاماً في قيادة تكامل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) والاستثمار المسؤول والاستدامة المؤسسية.

وعُرفت بتصميم وتنفيذ استراتيجيات استدامة عابرة للقطاعات، وتأسيس شراكات مؤثرة، وإدماج الحوكمة والابتكار والأثر في صميم الممارسات المؤسسية. وقد ساهمت من خلال أدوارها القيادية في ربط الأطر العالمية للاستدامة بالتنفيذ المحلي، مما عزز دور القطاع الخاص المصري والإقليمي في مواجهة التحديات المناخية والتنموية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحصد فيها غادة حمودة تقديراً دولياً وإقليمياً، إذ نالت عدداً من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة “أفضل قيادية نسائية في مجال الاستدامة 2025"، واختيارها ضمن "50 سيدة الأكثر تأثيراً في قطاع الأعمال بمصر"، إلى جانب إدراجها في قوائم فوربس كإحدى "رائدات الأعمال في الاستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024" و"أكثر 50 شخصية تأثيراً في فنون سرد القصص بالمنطقة"، كما تم اختيارها ضمن قائمة أهم قيادات التسويق والاتصال فى الشرق الأوسط.

وفي عام 2024، عززت شركة القلعة بقيادة الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، استراتيجيتها لخفض الانبعاثات عبر استثمارات خضراء في مجالات الطاقة والنفايات والحلول الصناعية في مصر وأفريقيا، كما تستهدف القلعة الوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2050.

وأطلقت الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) إحدى الشركات التابعة للقلعة، محطتين للمعالجة الميكانيكية البيولوجية لإنتاج السماد والوقود البديل، وتقليل انبعاثات الميثان.

كما تعتمد مزارع دينا، إحدى شركات مجموعة القلعة، على الطاقة الشمسية لتغطية 25% من إجمالي استهلاكها للطاقة، من خلال محطة شمسية بقدرة 6 ميجاوات طورتها «طاقة عربية» بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن خطط الشركة لخفض الانبعاثات عبر محفظتها الاستثمارية.

وبقيادة غادة حمودة، لعبت القلعة القابضة دوراً ريادياً في ترسيخ مفهوم الاستثمار المسؤول في السوق المصري والإقليمي. فقد كانت أول شركة مصرية تعين رئيس قطاع استدامة متخصص، لتصبح الاستدامة جزءاً أصيلاً من أجندة النمو المؤسسي.

وتحت قيادتها، أصدرت القلعة أول تقرير استدامة طوعي وفق معايير GRI عام ٢٠١٥، وانضمت إلى ميثاق الأمم المتحدة للشركات الملتزمة بالاستدامة، كما وقعت في عام ٢٠١٩ على تعهّد Net Zero، إضافة إلى التوقيع على تعهّد تمكين المرأة اقتصادياً (WEPs). هذه المبادرات عززت من دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطة القلعة، لتجسد التزامها بتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي وبيئي متوازن ومستدام كشريكاً في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة للأجيال القادمة

وتضمنت قائمة فوربس 12 مصريا لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025، من بينهم غادة حمودة رئيسة قطاع الاستدامة بـ"القلعة"، وداليا خورشيد الرئيسة التنفيذية لـ"بلتون"، وسيف ثابت نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب "جهينة"، وهناء حلمي رئيسة الاستدامة في "إي إف چي"، وجون سعد الرئيس التنفيذي لـ"كونتكت المالية"، إلى جانب حسن علام وعمرو علام قادة "حسن علام القابضة"، ومنال حسن رئيسة الاستدامة بـ"السويدي إلكتريك"، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لـ"الجونة" وأوراسكوم للتنمية مصر، وأيمن عصام من "فودافون مصر"، وهشام مهران الرئيس التنفيذي لـ"أورنچ مصر"، وأخيراً محمد إسماعيل منصور الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "إنفنيتي باور".

أبرز محطات الاستدامة في مجموعة القلعة:



عام 2006

-إنشاء مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

2007

-إنشاء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

2008 - 2010

- استراتيجية العائد الثلاثي

- منهج الاستثمار المسؤول

-خطة تنمية الثروة البشرية

2011

-تطوير ملف المسؤولية والتنمية المجتمعية وإطلاق سياسة التنوع والشمول وتمكين المرأة والشباب

2013

-أسيك للأسمنت تطلق برنامج تنمية المجتمع ودعم التعليم في المنيا

2014

-الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

-نشر أول تقرير استدامة شامل للشركة وحصوله على تصنيف "A" في أفريقيا من هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير

2015

-احتلال القلعة صدارة الشركات التي تبنت استباقياً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

-تصنيف الشركة ضمن أفضل 10 شركات في مؤشر الاستدامة بالبورصة المصرية

-لأول مرة في مصر، تم تعيين مسؤول وإنشاء إدارة متخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في شركة القلعة

2016

القلعة شريك مؤسس في الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة

2017

-رئيس قطاع الاستدامة غادة حمودة تقدم قصة نجاح القلعة كشركة رائدة في مجال الاستدامة ومبادرات التعليم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (UN General Assembly – High Level Political Forum)

-شركة القلعة عضو مستقل في لجنة الاستدامة بالبورصة المصرية

-الانضمام إلى مبادرة النزاهة (INI) التابعة للأمم المتحدة

-احتفال القلعة بمرور 10 سنوات على إنشاء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية وتقديم حوالي 200 منحة دراسية منذ تأسيسها.

2018

-ترشيح البورصة المصرية لشركة القلعة للانضمام إلى لجنة استدامة اتحاد أسواق المال العربية (Arab Federation of Capital Markets)

2019

-التسجيل على منصة العمل المناخي على مستوى الشركات (Corporate Climate Action Measurement)

-انضمام القلعة إلى كأول شركة مصرية حملة "طموح الشركات للوصول لهدف الـ 1.5 درجة مئوية" والتعهد بالتحول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

-تدريب المديرين التنفيذيين لجميع الشركات التابعة على أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وآثار تعهد "صافي صفر انبعاثات كربونية".

2020

-تقديم دورة تدريبية عن قيادة مواجهة التغير المناخي لموظفي الشركة

-اختيار باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

-شركة القلعة تحصد جائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2019 وتتصدر قائمة أقوى 100 شركة أداءً في البورصة المصرية

-اختيار السيدة غادة حمودة ضمن قائمة مجلة فوربس "The Storytellers" لأهم 50 شخصية قيادية بمجال التسويق والاتصال وبناء العلامات التجارية الأكثر تأثيرًا واستدامة في الشرق الأوسط.

-ترأست القلعة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" ضمن أربع شركات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز تمكين المرأة كشريك رئيسي في القوى العاملة.

2021

-اختيار القلعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كنموذج لأفضل ممارسات الاستدامة في إصدارها الخاص الذي نشرته الهيئة تحت عنوان "الشركات الرائدة في مجال الاستدامة.. قيادة مسيرة التقدم"

-القلعة تتصدر قائمة أفضل 100 شركة أداء في السوق المصري.

-الشركة المصرية للتكرير إحدى الشركات التابعة للقلعة، تفوز بجائزة أفضل مشروع استثماري ناجح لشركة القلعة باحتفالية Bt100.

-الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" إحدى الشركات التابعة للقلعة تتصدر قائمة "فوربس" لأفضل 10 شركات مستدامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2022

-وقعت القلعة على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لتصبح ضمن شبكة واسعة من المؤسسات والشركات الدولية رفيعة المستوى التي تدعم التنوع والشمول في القطاع الخاص. وتتكون تلك المبادرة من سبعة مبادئ أقرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى الشركات والأسواق والمجتمع.

-المشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ من خلال حضور وتنظيم والتحدث في أكثر من 12 جلسة ودعوة مجتمع الأعمال والاستثمار إلى اتخاذ خطوات من خلال عرض قصص نجاح الاستدامة ونمو الأعمال في شركة القلعة مع دعوة لقطاع الأعمال للعمل والتعاون من أجل تقديم الحلول المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر

-كتابة ونشر مقالات رأي في الصحف المحلية الموزعة على نطاق واسع حول الدور الهام للقطاع الخاص كشريك في التنمية والدعوة إلى الاستثمار المسؤول والمواطنة والمسؤولية البيئية والعمل المناخي

-عقد ورش عمل مختلفة حول تغير المناخ للنساء في جمعيات الأعمال والمجتمعات وإدارة دورة تدريبية مع مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأكثر من 200 من القيادات النسائية الأفريقية

-المشاركة في تأسيس "الشركة التحول الأخضر المحليين" من أجل مشاركة المعرفة والخبرات ودفع العمل المناخي بين القطاع الخاص

-أصبحت القلعة عضوا مؤسسا في تحالف قادة الأعمال الأفارقة التابع للأمم المتحدة للعمل المناخي والاستثمار المسؤول (Africa Business Leader Coalition)

-وقعت القلعة على بيان وتعهد تحالف قادة الأعمال الأفارقة بشأن المناخ (Africa Business Leaders – Coalition – Climate Pledge)

2023

-في إطار التزام القلعة بإنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير، بدأت القلعة في التعاون مع شركة أكسنس الفرنسية لإنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي وإنتاج وقود الطيران المستدام لتعزيز الاستدامة البيئية العالمية.

-على هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، شاركت القلعة في جلسات نقاشية لتعزيز دور القطاع الخاص وعرض أمثلة ملموسة لإسهاماتها وشراكاتها لإيجاد حلول لتداعيات تغير المناخ.

-شاركت القلعة جلسة "التقييم العالمي GST"، التي ركزت على مناقشة سبل تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس والمراجعة الشاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالعمل والدعم المناخي العالمي.

-تكريم القلعة ضمن قائمة أفضل 50 شركة في العالم العربي وأفضل 3 شركات في مصر في قائمة "فورتشن 500" العربية الجديدة.

2024

-3 قيادات نسائية ضمن قائمة سيدات الأعمال الأكثر تأثيرًا، منهم رئيس قطاع الاستدامة للشركة.