تايوان ترصد 20 طائرة عسكرية و14 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 20 طائرة عسكرية و11 سفينة حربية وثلاث سفن رسمية تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية.

وعبرت 13 من طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان في مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية من البلاد، حسب موقع "تايوان نيوز"، اليوم السبت.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات صينية 175 مرة وسفنا 186 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة"