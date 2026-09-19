أحمد حسام ميدو يمازح كاظم الساهر: علشان تعرف إن مش الستات بس اللي بتحبك

نشر أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر الأسبق، صورة تجمعه بالفنان كاظم الساهر، معلقًا: "أحد العظماء اللي مش هيتكرروا.. النهارده اتصورت معاه وقولتله علشان تعرف إن مش الستات بس اللي بتحبك".

وكان كاظم الساهر، أحيا حفلًا غنائيًا أمس بالقاهرة، وحرص الجمهور على الاحتفاء بعيد ميلاد القيصر الذي يحل في يوم 12 سبتمبر من كل عام، وذلك فور دخوله المسرح، مرددين "Happy Birthday to You"؛ ليشكرهم كاظم قبل أن يبدأ الحفل بمقولة "جاهزين".

وانتهى كاظم الساهر، خلال زيارته للقاهرة، من تسجيل أغنية من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، إذ سجلها الساهر في أحد استوديوهات القاهرة، بحضور ابنه وسام الساهر، واللواء مجدي مرسي جميل عزيز، نجل الشاعر الراحل، وحضور حشد من الأصدقاء وعدد من الإعلاميين وكبار الموسيقيين.

فيما كانت البداية قبل عدة أشهر، عندما أبدت أسرة الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز رغبتها في قيام "الساهر" بتقديم القصيدة، وعندما تم إبلاغه بالأمر، أعرب كاظم عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون الذي يعتبره محل تقدير، وأيضًا مسئولية موسيقية.

وبعد إتمام الاتفاق مع أسرة الشاعر الراحل، عكف الساهر مباشرة على تلحين القصيدة، إذ كانت بمثابة تحدٍ موسيقي جديد.

وأشار كاظم الساهر، إلى حرصه الدائم على تقديم الأعمال المتميزة، سواء كُتبت اليوم أو قبل سنوات، طالما تحمل روحًا معاصرة تناسب الجمهور، مؤكدًا أن القصيدة التي يقدمها للشاعر الكبير الراحل مرسي جميل عزيز هي واحدة من تلك الروائع الغنائية التي يفتخر بتقديمها لكل الجمهور العربي.