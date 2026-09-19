رؤساء أركان الناتو يجتمعون في كوبنهاجن وتنفيذ قرارات قمة أنقرة يتصدر المناقشات

- رئيس اللجنة العسكرية للناتو: الاجتماع سيركز على التطبيق العسكري للقرارات المتخذة في قمة أنقرة

عقد رؤساء أركان جيوش دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اجتماعا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن؛ لبحث تنفيذ القرارات المنبثقة عن قمة الحلف الأخيرة بأنقرة وتعزيز قدرات الردع والدفاع الجماعي.

وجمعت اللجنة العسكرية، وهي أعلى هيئة عسكرية في حلف الناتو، السبت، رؤساء أركان جيوش الدول الـ32 الأعضاء في الحلف في كوبنهاجن.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، جوزيبي كافو دراجوني، وشارك فيه إلى جانب رؤساء أركان جيوش الدول الحليفة، القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا أليكسوس جرينكيفيتش، والقائد الأعلى لحلف الناتو لشئون التحول بيير فاندييه.

وسلط دراجوني في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الضوء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي-الأطلسي.

وأشار دراجوني إلى التكرار اللافت لحوادث مثل أعمال التخريب، والهجمات السيبرانية، وانتهاكات المجال الجوي لدول الناتو، مؤكدا أن الحلفاء يردون على هذه التطورات بروح من الوحدة والتضامن.

وأعرب دراجوني عن استمرار أوكرانيا في نضالها من أجل سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددا على مواصلة الناتو تقديم الدعم لها.

ولفت إلى أن الاجتماع سيركز على التطبيق العسكري للقرارات المتخذة في قمة أنقرة التي عقدت يومي 7 و8 يوليو.

وأوضح أن الاجتماع سيتناول الردع والدفاع الجماعي، والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب الإسراع في إدخال القدرات الدفاعية الجديدة إلى الخدمة.

يذكر أن اللجنة العسكرية، بصفتها أعلى هيئة عسكرية في الناتو، تقدم توصيات في الشئون العسكرية لـ"مجلس شمال الأطلسي"، وهي الهيئة الرئيسية لصنع القرار السياسي داخل الحلف.

وتجتمع اللجنة على مستوى رؤساء الأركان 3 مرات سنويا، حيث يعقد اجتماعان منها في يناير ومارس في مقر الناتو في بروكسل، بينما تستضيف إحدى الدول الحليفة الاجتماع الثالث كل عام.

كانت العاصمة التركية أنقرة استضافت في 7 و8 يوليو الماضي، فعاليات النسخة 36 لقمة الناتو، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط.