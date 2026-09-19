عرض فني بمحطة العباسية ضمن الفعاليات الثقافية بالخط الثالث للمترو

شهدت محطة العباسية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، مساء أمس الجمعة، عرضا فنيا مميزا، ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي يتم تنظيمها لركاب المترو، في إطار إضفاء أجواء من البهجة والحيوية على رحلاتهم.

وقالت شركة (RATP) ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن العرض تم تقديمه بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبتوجيهات من وزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، منوهة إلى أن ركاب محطة العباسية استمتعوا بأجواء موسيقية وفنية مميزة، تخللها عدد من الفقرات التي أضفت طابعا من الطاقة الإيجابية والبهجة على المكان.

وأضافت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الاهتمام بتقديم تجارب متنوعة لركاب المترو، والتي تجمع بين توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة، وكذلك تقديم أنشطة ثقافية وفنية تسهم في جعل رحلة الركاب أكثر متعة وخصوصية.

وذكرت الشركة، أن محطة العباسية شهدت تفاعلا مع العرض الفني، الذي أضفى أجواء مختلفة على رحلة الركاب، وجعل المحطة مساحة للاحتفاء بالموسيقى والفنون، وتجربة ثقافية لركاب المترو خلال تنقلاتهم.