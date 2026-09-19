- وزير الخارجية الفرنسي يتهم طهران بالقمع في الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تدوينة لنظيره الفرنسي جان نويل بارو، اتهم فيها طهران بالقمع على خلفية وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد توقيفها بدعوى مخالفة قواعد الحجاب الإلزامي.

وقال عراقجي، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على تدوينة لبارو بشأن وفاة أميني: "كف عن ذرف دموع التماسيح يا بارو.. لقد أفصح صمتكم عن كل شيء عندما قتلت الولايات المتحدة أطفالنا في المدارس".

وأضاف: "قتلت فرنسا مليونا ونصف مليون جزائري خلال حرب الاستقلال، وسجلت باريس رسميا أقل من عُشر هذا العدد، لكنها لا تزال تتجنب الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية".

وكان بارو قد اتهم إيران بالقمع في تدوينة عبر "إكس" بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة أميني، قائلا إنها "قُتلت بسبب مطالبتها بالحرية".

وفي 16 سبتمبر 2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.