باكستان تستعد لتحرك دبلوماسي جديد بشأن إيران

ذكر مسئولون أن باكستان تستعد لإرسال وفد آخر رفيع المستوى إلى طهران، في مسعى دبلوماسي جديد، يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة بشكل سريع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن الزيارة المقررة من إسلام آباد أو طهران. غير أن مسئولا حكوميا بارزا قال لصحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية إن زيارة أخرى إلى العاصمة الإيرانية، يتم التخطيط لها ويمكن أن تجرى في وقت قريب للغاية، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون، اليوم السبت.

ولم يكشف المسئول عن تشكيلة الوفد، لكن وكالة مهر أشارت اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع إلى احتمالية سفر محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني، إلى طهران خلال الأسبوع الجاري.

تأتي الزيارة المقترحة في وقت حساس بشكل خاص بالنسبة لباكستان، التي تحاول الحفاظ على دورها كجسر بين إيران والولايات المتحدة، بينما تدير في الوقت نفسه التزاماتها الأمنية المتزايدة تجاه المملكة العربية السعودية.

واكتسبت الجهود الدبلوماسية الباكستانية بعدا آخر الآن بينما يتصاعد القتال بين المملكة العربية السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.