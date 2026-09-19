مسئول روسي: الناتو يعزز وجوده العسكري في منطقة القطب الشمالي

كشف مدير إدارة الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم السبت، عن قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي "في الآونة الأخيرة... بشكل سريع ودون مبرر".

وقال ماسلينيكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الآونة الأخيرة تعمل الدول الأعضاء في حلف الناتو على تعزيز وجودها العسكري وتكثيف مناوراتها في منطقة القطب الشمالي، بشكل سريع ودون مبرر".

وأشار ماسلينيكوف إلى أنه تم في فبراير من العام الجاري إطلاق بعثة "الناتو" الدائمة، المسماة "الحارس القطبي"، والتي نُقلت تحت رعايتها التدريبات العسكرية المشتركة للحلف في أقصى الشمال الروسي والمناطق القطبية.

وقال الدبلوماسي الروسي إن مناورات "الفايكينج الشمالي"، التي جرت في أيسلندا تحت قيادة الولايات المتحدة، خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر، تتماشى مع هدف حلف شمال الأطلسي بتحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها.

وقالت "سبوتنيك" إن روسيا سجلت في السنوات الأخيرة نشاطًا متزايدًا لحلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي، "وتعتبر موسكو هذه الخطوات تهديدًا لأمنها القومي في المنطقة، فيما يزعم الحلف أن أنشطته ذات طابع دفاعي".