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- روبيو يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي حرية الملاحة بمضيق هرمز وأشباه الموصلات وسلاسل التوريد ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون قضايا من بينها سلاسل التوريد، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ووفق بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، التقى روبيو وتشو في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعهد روبيو وتشو خلال اللقاء بمواصلة التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات.

وجدد روبيو التأكيد على أهمية التعاون لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة تأمين سلاسل التوريد الخاصة بالقطاعات الحيوية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير 2026، عدوانا على إيران، تخلله إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

كما جدد روبيو وتشو التزاماتهما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل.

وشدد الوزيران أيضا على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومواصلة العمل من أجل تحقيق هدف "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".