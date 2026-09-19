- الإنذارات تطال العاصمة للمرة الأولى ضمن موجتها الأخيرة، وتتكرر مرتين في الرياض والخرج غداة تحذيرات شملت 7 مدن ومحافظات

- الدفاع المدني السعودي أعلن، السبت، "زوال الخطر" في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج وفرسان

أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، "زوال الخطر" في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج وفرسان، بعد إطلاق إنذارات للتحذير من خطر لم يحدد طبيعته.

وللمرة الأولى ضمن موجة الإنذارات الأخيرة، شملت التحذيرات العاصمة الرياض، حيث أطلق الدفاع المدني إنذارين فيها السبت، ومثلهما في محافظة الخرج، فيما أطلق إنذارا واحدا في فرسان.

وفي تدوينات منفصلة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الدفاع المدني (الحماية المدنية) إن "الخطر زال" في مدينة الرياض، ومحافظتي الخرج وفرسان.

وتقع الرياض وسط المملكة، فيما تتبع الخرج منطقة الرياض وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة، أما فرسان فتتبع منطقة جازان جنوب غربي السعودية، وتتكون من أرخبيل في البحر الأحمر قبالة سواحل المنطقة.

وبحسب إعلانات الدفاع المدني منذ بداية السبت، تكرر إطلاق الإنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مرتين في كل من الرياض والخرج، فيما أطلق إنذار في فرسان، قبل إعلان زوال الخطر في المواقع الثلاثة.

ودعا الدفاع المدني السكان، خلال الإنذارات، إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات والتوجه إلى أماكن آمنة، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر.

ولم يوضح الدفاع المدني طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذارات، كما لم يعلن وقوع إصابات أو أضرار مرتبطة بها.

وجاء ذلك غداة يوم الجمعة الذي شهد نطاقا أوسع من الإنذارات، إذ أعلن الدفاع المدني زوال الخطر في 7 مدن ومحافظات امتدت من جنوب غربي المملكة إلى شمال غربيها.

وشملت موجة الجمعة مدينتي أبها وجازان، ومحافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، فيما تكرر إطلاق الإنذارات مرتين في كل من أبها وخميس مشيط والطائف وجدة وينبع.

وتقع أبها وخميس مشيط في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، وجازان في أقصى الجنوب الغربي، بينما تقع جدة والطائف غرب السعودية، وينبع على ساحل البحر الأحمر غرب البلاد، والعلا شمال غربي المملكة.

ولم تكشف السلطات السعودية طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق تلك الإنذارات أيضا.

وتأتي موجات الإنذار بعد إعلان السلطات السعودية، الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة حوثية أثناء اعتراضها في سماء محافظة الطائف غربي المملكة.

كما جاءت موجة الجمعة بعد ساعات من ادعاء جماعة الحوثي "إفشال" ما وصفته بـ"محاولات إجرامية" زعمت أن السعودية نفذتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وتوعدت بالرد عليها.

ولم توضح الجماعة طبيعة تلك "المحاولات" أو كيفية إفشالها، كما لم تربط السلطات السعودية بين تصريحات الحوثيين وموجات الإنذار.

وخلال الأيام الأخيرة، أطلقت السلطات السعودية تحذيرات مماثلة في عدد من المدن والمناطق، قبل إعلان زوال الخطر فيها لاحقا.