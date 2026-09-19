صخرة محمد صلاح في طرابزون تتحول إلى مزار سياحي

تحولت الصخرة التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، خلال زيارته هضبة كورت ديري إلى نقطة جذب سياحي جديدة، بعدما حظيت الصورة التي نشرها اللاعب باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزار صلاح الهضبة خلال يوم راحته، عقب جولته في دير سوميلا، لتتحول المنطقة خلال فترة قصيرة إلى واحدة من الوجهات التي يقصدها السياح والسكان المحليون في طرابزون، رغم أن الهضبة تقع إداريًا ضمن حدود ولاية جوموش هانه.

ووفقًا لموقع «61saat» التركي، أعاد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة صلاح وهو يقف فوق إحدى صخور الهضبة، قبل أن يبدأ زوار المنطقة في التوجه إلى المكان نفسه والتقاط صور مماثلة، ثم مشاركتها عبر حساباتهم.

ومع تزايد الإقبال، أصبحت الصخرة التي التقط صلاح صورته فوقها واحدة من أبرز نقاط الجذب في هضبة كورت ديري، الأمر الذي ساهم في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

وكشف الموقع التركي أن عدد الراغبين في زيارة المكان الذي ظهر فيه صلاح ارتفع بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، حيث لجأ بعض المواطنين إلى مكتب المختار المحلي للحصول على معلومات بشأن الهضبة وطريقة الوصول إلى الصخرة.

ولم يقتصر تأثير زيارة صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انعكس الاهتمام بالنجم المصري على حركة الزوار في المنطقة، التي شهدت إقبالًا متزايدًا منذ انتشار صوره.

وعلى الرغم من أن هضبة كورت ديري تستقبل عادةً أعدادًا أكبر من الزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع، فإن المنطقة شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال أيام الأسبوع عقب زيارة صلاح ونشر صوره منها.

كما تستعد بعض شركات السياحة، بحسب الموقع التركي، لإدراج الهضبة ضمن برامج جولاتها، بينما يخطط عدد من جماهير طرابزون سبور القادمين إلى المدينة لحضور مباراة القمة لزيارة المنطقة.

ويواصل انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ترك بصمته على المدينة، ليس فقط من خلال مردوده داخل الملعب، وإنما أيضًا عبر زيادة الاهتمام بالمدينة ومعالمها السياحية، بعدما تحولت بعض الأماكن التي يزورها إلى وجهات تستقطب المزيد من الزوار.