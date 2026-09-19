رئيس وزراء اسكتلندا السابق يدعو المجتمع الدولي إلى استخدام المقاطعة والعقوبات للضغط على إسرائيل

رئيس وزراء اسكتلندا السابق: استمرار العمليات في غزة والإفلات من العقاب يستدعيان إجراءات دولية أكثر صرامة

قال رئيس وزراء اسكتلندا السابق حمزة يوسف، إن المجتمع الدولي يجب أن يفرض عزلة سياسية وعقوبات على إسرائيل، على غرار الإجراءات التي استُخدمت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، معتبرًا أن المقاطعة والعقوبات يمكن أن تشكلا وسيلة ضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تجربة جنوب أفريقيا أظهرت أهمية أدوات الضغط الدولي في مواجهة نظام الفصل العنصري، داعيًا إلى اتباع نهج مماثل تجاه إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وذكر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في القطاع، وفق تقييمه، مشيرًا إلى ما وصفه بوجود «أدلة دامغة» على ارتكاب جرائم في غزة.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وما وصفه بالإفلات من العقاب يستدعيان إجراءات دولية أكثر صرامة، مؤكدًا ضرورة تطبيق القواعد الدولية على إسرائيل وعدم منحها معاملة استثنائية، بحسب قوله.

وشغل حمزة يوسف منصب رئيس وزراء اسكتلندا وزعيم الحزب القومي الاسكتلندي بين مارس 2023 ومايو 2024، قبل استقالته من المنصبين، كما انتهت عضويته في البرلمان الاسكتلندي مع نهاية الدورة البرلمانية السابقة، ويُشار إليه حاليًا بصفته رئيس وزراء اسكتلندا السابق.

وتعود المقارنة التي طرحها يوسف إلى عقود من الضغوط الدولية على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وشملت مقاطعات وعقوبات وقيودًا دولية، من بينها حظر إلزامي على توريد الأسلحة فرضه مجلس الأمن عام 1977، قبل إنهاء تلك التدابير عقب انتهاء نظام الفصل العنصري وإجراء الانتخابات الديمقراطية متعددة الأعراق عام 1994.