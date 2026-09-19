عمرو موسى: التطبيع الإسرائيلي مع العرب لن يحدث بالدم والحرق والإبادة الجماعية

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن التطبيع الإسرائيلي مع العرب لن يحدث بـ الدم والحرق والإبادة الجماعية".

وشدد خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن التطبيع "لن يحدث بهذه الطريقة"، متابعا: "مش ممكن! اسألوا الناس في الشوارع، والجامعات، والمصالح، والنقابات، والأُسر والبيوت: أنتم قابلين الوضع ده؟ وشاهد البيوت من الغرب إلى الخليج ماذا تقول، تقول إن هذا الكلام غير مقبول، ولا يمكن قبول شرق أوسط جديد بهذه السلبيات".

وأضاف أن سياسة إيران الإقليمية "الخطيرة" أدت إلى اضطراب واسع في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة وضع هذه السياسة على طاولة البحث والنقاش مع الجانب الإيراني.

وتساءل "هل من الطبيعي أن يحدث ما حدث في لبنان؟ أو في سوريا؟"، لافتا إلى ضرورة الانتقال إلى الحديث حول "مسار جديد للشرق الأوسط" إذا كانت هناك رغبة حقيقية في بناء وتغيير وتطور المنطقة.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الإقليمية السابقة لإيران والتحدث مع الإيرانيين بصراحة ووضوح شديدين حول الأمور التي لا يمكن قبولها، وماذا يريدون وأوجه التعاون المشترك مع العرب.

ولفت إلى تبنيه رؤية منذ أكثر من عشر سنوات تقضي بأن يُدار هذا الحوار عبر مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدا ضرورة مصارحة الولايات المتحدة الأمريكية بالاستعداد "لإقامة السلام بما يتضمنه من التطبيع"، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار تطوير الشرق الأوسط دون أن يكون على حساب أي طرف، ولا سيما ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني.