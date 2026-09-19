عمرو موسى: إلغاء حقوق الفلسطينيين قد يعيد سيناريو 7 أكتوبر داخل إسرائيل أو في العالم

عمرو موسى: أي مسار للسلام يتطلب الحفاظ على الحقوق الفلسطينية

عمرو موسى: يدعو إلى انتخابات فلسطينية وفتح المجال أمام قيادات وآراء جديدة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار السياسات الإسرائيلية الحالية قد يقودان إلى تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، محذرًا من أن تداعيات استمرار القضية من دون حل قد تمتد إلى داخل إسرائيل ومناطق أخرى من العالم.

وأضاف موسى، خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن أي مسار للسلام مع إسرائيل يتطلب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، مشددًا على استحالة الوصول إلى حل من خلال السياسات الإسرائيلية التي تستهدف، وفق رؤيته، إلغاء القضية الفلسطينية.

وقال: «7 أكتوبر سوف تتغير، إذا ما حصلتش في غزة هتحصل داخل إسرائيل، وهتحصل في العالم، أنت لما تلغي حقوق شعب، تضبطه وتسكته وتهديه إزاي؟».

وأشار إلى أن الشرق الأوسط يمر حاليًا بـ«مفترق طرق» يتطلب حوارًا مع مختلف الأطراف المؤثرة، وفي مقدمتها إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب الصين وأوروبا وروسيا، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة في المنطقة لا يمكن أن تستمر على صورتها الحالية.

ودعا موسى إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية باعتبارها خطوة أولى نحو حق تقرير المصير، معربًا عن أمله في أن يدرك الفلسطينيون أن التغيير يجب أن يشمل مؤسساتهم وقياداتهم أيضًا.

وأضاف: «لو كان بيدي الأمر لقلت لهم هذا شرط أول ووحيد حتى نستطيع أن نستمر في التعاون معكم، لا بد أنكم تعملوا انتخابات، وتفتح الباب لقيادات جديدة، ولآفاق ولآراء جديدة».

وشدد على ضرورة تعامل الإدارة الفلسطينية بجدية مع إجراء الانتخابات وعدم استخدام الاعتراضات الإسرائيلية مبررًا لتأجيلها، داعيًا إلى مواجهة أي محاولة إسرائيلية لعرقلة العملية الانتخابية وحشد موقف دولي ضد منع الفلسطينيين من ممارسة هذا الحق.

ولفت موسى إلى أهمية التعاون مع شخصيات يهودية أعلنت تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرًا أن وجود أصوات يهودية تعارض السياسات الإسرائيلية يمكن أن يدعم مواجهة ما وصفه بسياسات «التفرقة العنصرية وعدم التسامح الديني».

ووصف موسى ما جرى في قطاع غزة بأنه وصل إلى حد «الإبادة الجماعية»، في إطار انتقاده للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.