عمرو موسى: اللقاء المصري السعودي يفتح وضعا جديدا للتنسيق المشترك لمواجهة أزمات المنطقة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن دعوته إلى إقامة "تحالف مصري سعودي" تستهدف مواجهة "المشاكل الكبيرة" الجارية في منطقة الشرق الأوسط، و "التفكك العربي الواضح"، لافتا إلى خطورة السياسات غير العربية القائمة في المنطقة والتي تهدد أمنها.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن اللقاء السعودي المصري، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، فتح المجال لـ "وضع جديد يقوم على التنسيق المشترك" في سبيل مواجهة المشاكل الكبرى التي يواجهها العالم العربي والمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن البحر الأحمر، يواجه تحديات كبيرة جدًا وبدأ يؤثر بالفعل على أمن واقتصاد المملكة العربية السعودية، وعلى أمن واقتصاد مصر.

ونوه إلى أهمية هذا اللقاء الذي أكد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه جاء بتوجيهات وبعد حديث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن تواصل مصر والسعودية ينطوي على أبعاد استراتيجية مهمة تنعكس "انعكاسا إيجابيًا" على جميع العرب وكل سكان منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع وتلك الزيارة في ذاتهما يمثلان حدثا "إيجابيًا تمامًا" رغم عدم إعلان نتائجها.

وأكد أن التقاء مصر بالسعودية في هذه المرحلة "إيجابي"، ولابد وأنهما تحدثا عن الوضع في البحر الأحمر، وحماية الثروات البترولية وانتقالها إلى الأسواق العالمية، والوضع بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن البعد الإسرائيلي في كل ما يجري بالمنطقة، والتهديدات الموجهة إلى العالم العربي، ودول الخليج، وأيضًا لمنطقة الهلال الخصيب.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جلسة محادثات موسعة الثلاثاء، خلال "زيارة عمل" إلى القاهرة استمرت يوما واحدا.

وقال بيان الرئاسة المصرية، إن المحادثات شهدت توافقاً على أن العلاقات بين مصر والسعودية لا تقبل إلا أن تكون مُثلى في الإطار العربي، وأن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.