رئيس وزراء اسكتلندا السابق يحذر من تراجع تغطية الحرب: غزة أصبحت «منسية» في جزء كبير من الإعلام الدولي

قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، إن مسئولية التعامل مع أزمة غزة لا تقع على الحكومات الغربية وحدها، معتبرًا أن حكومات عربية لم تفعل أيضًا ما يكفي لمساعدة الفلسطينيين في ظل استمرار معاناة سكان القطاع.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومات في الشرق والغرب لم تتخذ، وفق تقييمه، إجراءات تتناسب مع حجم ما يجري في غزة.

وأشار إلى استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين رغم وقف إطلاق النار الذي أشار إليه، قائلًا إن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين قُتلوا خلال تلك الفترة، بينهم أكثر من 300 طفل.

وأكد أن استمرار سقوط الضحايا يفرض تحركًا أكبر من الحكومات، معتبرًا أن الخطوات المتخذة حتى الآن لا تتناسب مع حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

ولفت يوسف إلى تراجع حضور تطورات غزة في التغطية الإعلامية الدولية مقارنة بفترات سابقة، مستثنيًا بعض القنوات، ومن بينها «القاهرة الإخبارية»، ومعتبرًا أن القطاع أصبح «منسيًا» في جزء كبير من المشهد الإعلامي الدولي.

وشدد على أهمية استمرار نقل ما يجري داخل غزة وإيصال أصوات الفلسطينيين إلى الرأي العام، داعيًا وسائل الإعلام إلى مواصلة تسليط الضوء على معاناة سكان القطاع وما وصفه بـ«الإبادة الجماعية».