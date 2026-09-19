استئناف الرحلات في مطار لوكسمبورج بعد توقف مؤقت بسبب طائرات درونز

استأنفت السلطات نشاط الطيران في مطار لوكسمبورج ، اليوم السبت، بعد تعليق ‌الخدمات في مساء اليوم السابق عقب اكتشاف "أنظمة طائرات بدون طيار (درونز) غير ​مصرح بها" بالقرب من ​المطار وفوقه.

وأفاد المطار، وهو المطار ⁠الدولي الوحيد في لوكسمبورج، ​بأنه فرض التعليق يوم الجمعة ​كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب وأطقم شركات الطيران وموظفي المطار والطائرات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المطار في إخطار إنه على الرغم من استئناف الرحلات الجوية، فقد تستمر ​بعض حالات ​التأخير ⁠والاضطرابات في الوقت الذي تعمل فيه شركات ​الطيران وشركاء المطار على ​استعادة ⁠الجداول الزمنية العادية.

وقال مطار لوكسمبورج، وهو المحور الرئيسي لشركة ⁠الطيران ​الوطنية لوكساير، إنه ​يواصل مراقبة الوضع بالتنسيق مع السلطات ​المعنية.