استئناف الرحلات في مطار لوكسمبورج بعد توقف مؤقت بسبب طائرات درونز

استأنفت السلطات نشاط الطيران في مطار لوكسمبورج ، اليوم السبت، بعد تعليق الخدمات في مساء اليوم السابق عقب اكتشاف "أنظمة طائرات بدون طيار (درونز) غير مصرح بها" بالقرب من المطار وفوقه.
وأفاد المطار، وهو المطار الدولي الوحيد في لوكسمبورج، بأنه فرض التعليق يوم الجمعة كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب وأطقم شركات الطيران وموظفي المطار والطائرات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقال المطار في إخطار إنه على الرغم من استئناف الرحلات الجوية، فقد تستمر بعض حالات التأخير والاضطرابات في الوقت الذي تعمل فيه شركات الطيران وشركاء المطار على استعادة الجداول الزمنية العادية.
وقال مطار لوكسمبورج، وهو المحور الرئيسي لشركة الطيران الوطنية لوكساير، إنه يواصل مراقبة الوضع بالتنسيق مع السلطات المعنية.